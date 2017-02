Joga Bonito la Dinamo! Fiul marelui Rivaldo vine in Romania! Anunt de ULTIMA ORA! 

Fiul lui Rivaldo ajunge in aceasta noapte in Romania!

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Mutu e aproape sa faca un transfer spectaculos la Dinamo! Cel putin prin prisma numelui jucatorului. Fiul lui Rivaldo, Rivaldinho, ajunge in Romania in aceasta noapte, iar in urmatoarele doua zile va efectua vizita medicala. Daca va fi ok din punct de vedere medical, jucatorul in varsta de 21 de ani va semna cu Dinamo.

Rivaldinho este atacant de meserie si vine din postura de jucator liber de contract. El si-a inceput cariera de senior in liga a doua braziliana, la Mogi Mirim, acolo unde a jucat alaturi de tatal sau, care avea 43 de ani! Rivaldinho a ajuns apoi la Boavista, iar mai apoi a ajuns la Internacional, pentru care nu a prins niciun meci.

Rivaldinho a ajuns la Dinamo prin parteneriatul semnat de Mutu cu firma de scouting a lui Rivaldo, care va mai furniza doi jucatori in Stefan cel Mare in perioada urmatoare.

La Dinamo a efectuat vizita medicala in aceasta dimineata si Claude Dielna, fostul coleg al lui Mutu de la Ajaccio.

Inainte ca fanii Barcei sa fie vrajiti de driblingurile lui Ronaldinho, Rivaldo facea legea pe Camp Nou.