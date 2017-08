"Joaca in meciul cu Astra si apoi pleaca". Steaua are sanse mari sa se desparta de un jucator pe care a dat bani buni

Brazilianul William De Amorim ar putea juca diseara ultimul sau meci la Steaua. Cipriotii de la APOEL au venit la Bucuresti pentru el, iar Becali a confirmat ca este dispus sa-l dea.

Presa din Cipru a anuntat in cursul zilei de ieri ca "APOEL este optimista in privinta sanselor de a-l lua pe De Amorim". Anuntul acestora a venit la doar 24 de ore de la declaratia lui Becali, patronul FCSB, care a spus ca este dispus sa il dea pe brazilian si ca are doua oferte pentru el: una de imprumut din Cipru si una de vanzare definitiva din zona Golfului Persic.

In acest moment, afacerea Amorim este in mare parte finalizata, doar timpul ramanand sa stabileasca plecarea fotbalistului. Tot patronul FCSB este cel care a anuntat ca "Dupa partida de sambata o sa-i dam drumul".

APOEL a eliminat-o saptamana trecuta pe Viitorul din preliminariile UEFA Champions League, iar in Play Off-ul competitiei se va duela cu Slavia Praga.

700.000 euro a platit Becali pe Amorim in urma cu doar un an.