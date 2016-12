Jean Padureanu, in stare GRAVA! A fost internat in spital: "Nu mai recunoaste pe nimeni!" 

"Lordul" Padureanu are probleme mari de sanatate!

Jean Padureanu a fost internat inconstient de urgenta intr-un spital din Bistrita, anunta purtatorul de cuvant al institutiei, potrivit Adevarul. "Este internat in centrul de ingrijiri paleative, pentru supraveghere. Are parte de ingrijiri paleative pentru multiplele afectiuni de care sufera".

Dumitru Dragomir confirma informatia. "Din pacate, e adevarat. Nea Jean e internat in stare foarte grava, nu mai recunoaste pe nimeni, iar medicii sunt foarte rezervati in privinta viitorului. Are si cancer osos ..."

Padureanu a fost eliberat anul acesta din inchisoare, dupa ce fusese condamnat la trei ani si patru luni in Dosarul Transferurilor. Fostul sef al Gloriei Bistrita a executat un an si trei luni de detentie, pe care a petrecut-o mai mult in spital.