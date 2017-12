Liverpool il putea lua pe Van Dijk cu 5 milioane, dar a ajuns sa plateasca 85! Stirea momentului in Premier League

Virgil Van Dijk a devenit cel mai scump fundas din istorie dupa transferul de 85 de milioane de euro de la Southampton la Liverpool.



Olandezul putea ajunge pe Anfield mult mai devreme, pentru multi mai putini bani, anunta Mirror! In 2013, Liverpool il putea lua pentru mai putin de 5 milioane de euro! Managerul Brendan Rodgers i-a trimis pe scouterii clubului sa-l urmareasca in Olanda, la Groningen. Rapoartele pe care le-au facut nu i-au fost insa favorabile fotbalistului, care a ajuns in cele din urma la Celtic, apoi la Southampton.

"La Van Dijk puteai sa vezsi ca e rapid, puternic, bun cu mingea si decent in aer. Ce aveai nevoie sa vezi mai mult? Am intrebat de el, dar mi s-a spus ca nu e potrivit pentru noi", a dezvaluit Rodgers.