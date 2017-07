Ivan, primul in toata istoria Craiovei! Cum arata TOP 3 sume de transfer, cu jucatorii care au plecat de la Craiova

Craiova l-a transferat astazi pe Andrei Ivan la FC Krasnodar.

Craiova l-a vandut pe Andrei Ivan in Rusia pentru 4 milioane de euro, suma ce reprezinta un record in istoria fotbalului craiovean.

In top 3 vanzari , Andrei Ivan e intr-o companie selecta, alaturi de Cristi Chivu si Gica Popescu.

Andrei Ivan (2017) - FC Krasnodar - 4 milioane €

Cristi Chivu (1999) - Ajax - 3,2 milioane $

Gica Popescu (1990) - PSV - 2 miloane $

"Sunt foarte fericit pentru acest transfer. Am negociat in contract ca am voie sa fac tumbe dupa fiecare gol, sa fiu lasat sa ma bucur cum vrea eu dupa goluri. Mi-am dorit mult un transfer in strainatate, merge si familia cu mine in Rusia. Am fost felicitat de prietenii mei din Craiova dar si din cei din Moreni. I-am lasat pe Baluta si Bancu sa o bata pe Steaua. Pe Steaua nu am batut-o niciodata, pe Dinamo insa i-am batut mereu. Regret ca nu prind meciul cu AC Milan si pe noul stadion", a spus Andrei Ivan pentru ProTV.