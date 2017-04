Ivan, gol dupa 11 meciuri: "Puteam sa castigam, ne batem pentru orice punct si pentru Cupa". Cui i-a dedicat reusita

CSU Craiova 2-2 Dinamo | Oltenii au egalat dramatic, in minutul 90+2, prin Zlatinski. Andrei Ivan a marcat si el un gol, dupa 11 meciuri de seceta.

"Cred ca puteam sa castigam in aceasta seara, dar nu stiu ce s-a intamplat cu noi in repriza a doua. Am luat un punct important, ne batem in continuare pentru Europa League. E un gol de moral, am spart gheata si asta conteaza mult pentru mine in contextul meciului cu Voluntari.

I-am pierdut pe Mateiu, pe Bancu si pe Zlatinski, dar vom vedea ce vom face.

I-am dedicat golul lui Gica Craioveanu, pentru ca am vorbit cu el ieri si i-am zis ca o sa dau gol pentru el", a spus Andrei Ivan dupa CSU Craiova 2-2 Dinamo.