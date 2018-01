Ivan a luat decizia dupa ofertele de la Steaua si Craiova! Ce anunt a facut

Andrei Ivan are ganduri mari in noul an!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Atacantul de 21 de ani nu mai ia in calcul revenirea in Liga 1. Ivan spune ca-si doreste sa ramana la Krasnodar pentru a se lupta la titlu in Rusia. Acum, Krasnodar e pe 4, la 9 puncte distanta de liderul Lokomotiv.

"As vrea sa intru in forta in 2018, sa joc la Krasnodar si sa ma intorc la nationala. Am avut o mica problema cu operatia, dar mi-am revenit foarte repede, am inceput sa joc si imi doresc foarte mult sa fiu acolo. A fost un pas important pentru mine. M-am acomodat bine si sper sa joc cat mai mult de acum incolo. Sper ca anul acesta o sa ne batem la campionat. Ar fi minunat sa luam titlul. Avem cea mai frumoasa baza din Europa, un stadion nou, foarte frumos, sunt oameni seriosi la club", a spus Ivan pentru Telekom Sport.