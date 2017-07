"Iubesc Craiova cum ma iubeste mama pe mine" Mesajul lui Ivan dupa transferul de 4 milioane in Rusia

Ivan s-a transferat la Krasnodar.

Andrei Ivan s-a transferat in Rusia, la Krasnodar, echipa care joaca in Europa League. Acesta a costat 4 milioane de euro si va juca in urmatorii 5 ani in Rusia.

Ivan a postat un mesaj de despartire pe pagina sa personala de Facebook, prin care le multumeste fanilor si le promite ca o sa se intoarca in viitor la Craiova:

"Imi iau ramas bun de la suporteri, de la colegi, de la toti cei care m-au sustinut in acesti frumosi ani la Universitatea Craiova! Va multumesc pentru toate momentele pe care le-am petrecut alaturi de voi, va multumesc pentru toate emotiile pe care le-am avut alaturi de voi toti, Universitatea Craiova. Nu-mi iau Adio, ma voi intoarce. Iubesc Universitatea Craiova cum ma iubeste mama mea pe mine.", a spus Ivan pe pagina sa de Facebook.