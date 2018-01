Italienii anunta ca Ianis este jucatorul Viitorului! DETALIILE MUTARII: cat a platit echipa lui Hagi pentru transfer

Ianis Hagi este jucatorul Viitorului. Italienii anunta ca Fiorentina si echipa lui Hagi au ajuns la un acord pentru un transfer definitiv.

Corriere dello Sport anunta ca Ianis Hagi este in sfarsit jucatorul Viitorului. "S-a facut! Hagi pleaca la Viitorul pentru 2 milioane de euro. Fiorentina va pastra intre 20-25% din drepturile federative ale jucatorului", a scris sursa citata.



Ianis Hagi a jucat deja primul meci pentru Viitorul. Tanarul mijlocas a fost titular in partida amicala cu Galatasaray si a avut o prima repriza reusita. Viitorul a pierdut meciul cu Galata: Rodriguez, in minutul 61, si autogolul lui Horj din minutul 65 au stabilit scorul final.