Misiune IMPOSIBILA pentru Steaua si Viitorul! Lista completa de adversari pentru Champions League dupa meciurile din weekend

Steaua e 99% sigura ca nu va fi cap de serie in turul 3 preliminar din Champions League. O asteapta meciuri dificile in fata unor adversari pe care nu si-i dorea in aceasta faza a competitiei.

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Dupa rezultatele din week-end, Steaua se pregateste pentru ce e mai rau la tragerea la sorti. Poate da peste Ajax, Dinamo Kiev, Viktoria Plzen, TSKA Moscova sau Bruges. Toate au o cota europeana mai buna decat ea. Singura care poate iesi din urma Stelei e Ajax, calificata in finala Europa League. In cazul in care va castiga trofeul, echipa din Olanda merge direct in grupele Ligii! La fel ca anul trecut, Steaua spera sa mearga in Cehia pentru a face primul pas spre o calificare de 30 de milioane de euro. Plzen e cel mai accesibil adversar pe care il poate intalni. Anul trecut, Steaua a intalnit-o si eliminat-o pe Sparta Praga. Plzen a jucat contra Astrei in actuala campanie de Europa League. A pierdut acasa cu 2-1 si a facut egal, 1-1, in Romania.

Pentru Viitorul, optiunile sunt cel putin la fel de grele. Chiar daca merge pe ruta campioanelor, echipa lui Hagi poate da peste monstri pentru nivelul la care se afla: Olympiakos, Celtic, Salzburg sau Copenhaga. Variantele intermediare sunt Ludogoret, Legia, Apoel si Bate, in timp ce Maribor si Qarabag ar fi adversarii de dorit. Chiar daca vor iesi din aceasta faza a competitiei, ambele cluburi de Liga ale Romaniei pastreaza sansa calificarii in Europa League, unde vor juca in play-off.