Isi pun sperantele in Aladin! ACS Poli si-a adus fundas tunisian pentru partea a doua a sezonului

ACS Poli Timisoara a rezolvat transferul fundasului tunisian Alaeddine Bouslimi, fotbalist care a mai evoluat pana acum la CA Tunis, Club Africain, EGS Gafsa, ES Zarzis si Stade Tunisien.

Alaeddine Bouslimi a jucat in nationala olimpica a Tunisiei si este cotat in prezent la 300.000 euro.



Acesta a sosit in Romania si va juca sub comanda lui Ionut Popa la ACS Poli.



Pana acum, ACS Poli l-a mai transferat doar pe Alex Popovici.



Echipa timisoreana ii mai testeaza pe Zoran Radu si Adrian Zaluschi.