Isi pregateste terenul pentru Steaua? Sumudica isi anunta revenirea in Liga I! "Eu mi-as dori sa ajunga la Steaua!"

Stelistii n-au ajuns in Liga cu Dica, dar ar putea sa o faca la anul cu Sumudica. Jumatate din echipa cu care a luat titlul la Astra joaca acum la FCSB.

Din Turcia, Sumudica vorbeste de doua-trei ori pe saptamana cu Gigi Becali.

"In momentul in care o sa fiu liber, o sa iau in calcul orice propunere, pentru ca sunt un antrenor profesionist si vreau sa lucrez acolo unde sunt dorit."

"Nu stiu nici eu cat o sa rezist aici. Daca rezist pana in iarna, voi incerca sa aduc unul, doi jucatori din campionatul Romaniei. E greu, aici sunt doar 3 antrenori straini in tot campionatul, exista asteptari foarte mari, sunt si antrenori turci care stau in umbra..."

Mihai Stoichita l-ar vedea pe Sumudica pe banca Stelei.

"Credeti ca nu regreta acum ce a declarat inainte, ca el niciodata nu va ajunge la Steaua?!"

"Eu i-am spus la vremea respectiva <<Niciodata sa nu spui niciodata>>".

"Sa dea Dumnezeu sa ajunga la Steaua! Cand va fi randul lui, de ce nu?!"

Cu Dica antrenor, stelistii sunt egalii Craiovei in campionat, la un punct in spatele liderului CFR.

"Ma asteptam la mai multe din partea FCSB-ului. Avand in vedere componenta lotului, credeam ca vor fi mult mai sus", mai spune Sumudica.