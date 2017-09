IRONIE INCREDIBILA! Ce declara Camora despre Man inaintea partidei. Tanarul stelist a pasat PRINTRE picioarele lui la gol

Mario Camora era convins ca nu va avea probleme cu Dennis Man in partida cu Steaua.

Intrebat daca se teme de forma lui Dennis Man, Camora a raspuns ironic.

"Nu ma sperie. Am jucat si cu alti jucatori cu nume mai mare si nu m-am speriat. Cum poate sa ne sperie un copil de 17-18 ani care face primul lui meci?", a spus Camora la Telekom Sport.

Culmea e ca Man este cel care a intors soarta partidei din Gruia. In minutul 63, tanarul atacant a fentat toata apararea gazdelor printr-o pasa catre Budescu trimisa printre picioarele aceluiasi Camora, iar Budescu a marcat din cadere cu un sut pe jos la coltul lung, care a lovit bara.

Ingorat in mare parte de Reghecampf dupa transferul la Steaua, Man s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni marcatori ai Stelei din acest sezon, cu 4 reusite in 11 partide si assist-ul pentru Budescu din derby-ul cu CFR.

Se spunea ca Man nu joaca pentru ca exista o clauza de transfer prin care UTA primeste bani in plus la un anumit de meciuri jucate de Man in tricoul Stelei, insa Becali a scapat de ea. "Acea clauza a fost anulata inca de anul trecut", a anuntat MM Stoica la Digi.