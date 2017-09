Iorgulescu, atac la FRF, dupa anuntarea candidaturii: "Nu l-au adus pe Olaroiu la nationala pentru ca e prieten cu mine!"

Gino Iorgulescu si-a anuntat candidatura pentru un nou mandat la LPF.

Imediat dupa anunt, Iorgulescu a lansat un atac la adresa rivalilor de la FRF. Iorgulescu spune ca cei din Comisia Tehnica nu aveau experienta necesara pentru a numi selectioner, iar Olaroiu este ignorat de FRF, desi ar fi dispus sa vina la nationala.

"Din punctul meu de vedere, domnul Daum trebuia sa plece mai repede sau nu trebuia pus. Eu am spus asta la momentul respectiv, dar nu am fost luat in considerare. Pe Contra eu il apreciez ca antrenor, dar e un semn de intrebare pentru ca un selectioner are o mult mai mare responsabilitate, e alta meserie. in plus, Comisia Tehnica nu e o comisie care sa poata sa propuna la echipa nationala niste antrenori de valoare pentru ca nu au experienta. in afara de Stoichita, care are un CV, ceilalti nu au experienta in domeniu, in fotbalul intern si international, sa propuna un antrenor, sa-i dea sfaturi, sa se consulte cu ei. Sunt atatia fosti mari fotbalisti si antrenori care nu au fost bagati in seama si nu e normal. Dar trebuie sa-i dam si lui Contra sansa lui”, a declarat Iorgulescu.

Oficialul LPF a criticat conducerea FRF ca nu a insistat pentru numirea lui Olaroiu in postul de selectioner: “Au facut niste discutii cu Olaroiu, dar nu au insistat. Trebuia mers chiar in Dubai sa se vorbeasca cu sefii lui sa i se dea acceptul sa mearga la nationala. Dar parerea mea este ca o sa fie odata si Olaroiu la nationala. Probabil ca asa gandesc cei de la federatie, ca nu ar fi venit pentru ca e prieten cu mine, dar Olaroiu cand e vorba de fotbal nu tine cont nici de familia lui. El uita de toata lumea cand pregateste un meci. Dar nu depindea doar de el, nu s-a insistat. Olaroiu nu i-a refuzat si nu s-a mers pana acolo. Trebuia sa mearga in Dubai sa ceara audienta la sefii lui Olaroiu. Dupa mine, Olaroiu era cel mai indicat. Nu pentru ca sunt prieten cu el, dar stiu cum lucreaza si ce ochi are pentru jucatori”.

Referitor la organizarea Ligii I, Olaroiu a afirmat ca va propune unele modificari membrilor afiliati si ca isi doreste ca un membru al LPF sa faca parte din Comisia Centrala a Arbitrilor, pentru a diminua numarul de greseli de arbitraj.



“In ultimii doi ani campionatul a fost foarte animamat, incercam sa-l perfectionam si avem cateva idei. Vom face unele propuneri cluburilor. Discutiile despre arbitri sunt justificate, pentru ca sunt foarte multe greseli. Trebuie sa vedem daca acestia au valoare de Liga I si trebuie sa avem si noi un membru in comisia lor, care ii judeca. Ne trezim ca sunt greseli foarte mari si dupa o etapa apar iar in Liga I. Ar trebui sa umblam pe la regulamente sa fie mai aspru pedepsiti. Nu au inteles ca trebuie sa fie pregatiti, sa nu mai fie greselile atat de mari. Trebuie sa facem ceva care sa ii oblige mai mult pe acesti arbitri”, a mai spus Gino Iorgulescu.