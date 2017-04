Iordanescu: "Steaua e aproape campioana! Viitorul a fost depasita mental si fizic!" Ce spune despre nationala

Anghel Iordanescu crede in calificarea nationalei Romaniei la CM 2018..

Fostul selectioner al nationalei Romaniei, Anghel Iordanescu, a vorbit in direct la Sport.ro despre meciul pentru titlu dintre Steaua si Viitor, spunand ca echipa lui Laurentiu Reghecampf merita sa castige.



"Steaua a <scapat> printre degete victoria. O merita cu prisosinta dupa un joc pe care l-a dominat clar. Si-a permis luxul sa rateze aceste ocazii, putea sa incheie meciul si campionatul inca din prima repriza.



Cu parere de rau pentru Gica Hagi, desi il admir pe el si aceasta echipa la care a muncit foarte mult, in 8 ani de zile a ajuns sa se bata pentru titlu de campioana iar asta inseamna enorm de mult, sincer echipa lui a fost depasita mental si fizic de catre FCSB, ca sa nu-i mai spuneam Steaua.



Sunt foarte multi jucatori in competitia noastra pe care ii admir, sunt jucatori care pot sa ajunga in alte campionate" a spus Anghel Iordanescu.

Fostul selectioner a vorbit si despre echipa nationala, insa nu a dorit sa ofere nume de jucatori pentru a evita interpretarile: "Avem jucatori la echipa nationala, jucatori buni. Echipa nationala trebuie sa se califice la Campionatul Mondial din Rusia pentru ca este nevoie de continuitate. Am fost prezenti la Euro in Franta, trebuie sa ne calificam si in Rusia pentru ca fotbalul romanesc are nevoie de aceste prezente la nivel inalt. Nu va fi usor in momentul de fata ca echipa nationala sa se califice, dar sunt sperante. Si eu cred ca putem chiar daca mergem la baraj" a mai spus Anghel Iordanescu.