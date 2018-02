Iordanescu: "Pentru toti cei care au sarit in sus, un singur lucru am de spus!" Mesaj TRANSANT pentru Dica: "Sa se uite in curtea lui!"

Astra 2-0 Dinamo. Giurgiuvenii au castigat meciul de pe teren propriu, iar Dinamo rateaza in premiera play-off-ul.

Edi Iordanescu spune ca nu a fost niciun fel de strategie inaintea acestei partide, punctand ca pentru el nu exista titulari si rezerve. Iordanescu jr. l-a urecheat pe Dica, antrenorul Stelei lasand de inteles ca Astra se va da la o parte in meciul cu Dinamo pentru ca dinamovistii sa intre in play-off.

"Am facut niste declaratii saptamana asta. In capul meu intotdeauna au fost niste lucruri exacte. Inainte de toate, pentru toti cei care au sarit in sus, pentru mine nu exista titulari si rezerve. M-a surprins si iesirea lui Nicolae Dica. Pot sa-i fac o recomandare, sa se uite mai mult in curtea lui. Ma bucur pentru Gica Hagi pentru ca stiu ce munca depune acolo, in rest nu ma intereseaza cine intra in play-off si cine nu. Ma bucur ca noi am avut un parcurs foarte bun. Daca e sa-mi para rau pentru cineva, imi pare rau pentru Vasile. Este un antrenor pe care il respect foarte mult. Consider ca din punct de vedere al strategiei, ne-am adaptat mai bine la teren. In play-off nu avem ce sa pierdem, avem doar de castigat. Ne vom confrunta cu cele mai bune echipe", a declarat Edi Iordanescu la finalul meciului.