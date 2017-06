Ionut Popa ramane la Timisoara: "Avem incredere in tine, chiar si asa, fara mustata!"

Ionut Popa, antrenorul care a reusit minunea de a salva Timisoara de la retrogradare, ramane in functie pentru noul sezon.

Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, i-a transmis lui Ionut Popa, prin intermediul Facebook-ului, ca va ramane antrenorul echipei si in sezonul viitor, infirmand astfel informatia ca Vasile Miriuta s-ar afla in negocieri cu Timisoara.

In mesajul sau, primarul a ironizat noul look al lui Popa, fara mustata, si a pus zvonurile legate de Miriuta pe seama "fabulatiilor unor minti bolnave."

"Domnule Ionut Popa, ati facut treaba excelenta la Poli, cum am mai spus de nenumarate ori! Nu luati in seama fabulatiile unor minti bolnave! Eu am incredere in dv. si asa, fara mustata! :)) Deci, asa cum v-am spus, dv. veti fi, in continuare, antrenor la ACS Poli! Fara mustata sau cu mustata, daca o fi sa va creasca la loc! :))", a scris Robu pe Facebook.