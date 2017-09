Ionut Popa, mesaj pentru Becali dupa victoriile cu CFR si Dinamo: "Sa-mi dea jucatori, ma bat la titlu!"

Ionut Popa are planuri mari. Dupa ce a scapat de retrogradare la baraj, Timisoara a castigat in acest sezon cu CFR Cluj si Dinamo!

Antrenorul banatenilor anunta ca e gata sa se bata la campionat, insa cu intariri de la Steaua. I-a cerut lui Becali 3 jucatori de care este nemulumit patronul Stelei in acest moment. Popa spune ca nu intelege de ce Steaua nu reuseste sa castige meciuri in conditiile in care Dica are la dispozitie cel mai bun lot din Romania.



"Pe mine ma surprinde Steaua. E o adevarata selectionata divizionara. Nu stiu ce se intampla acolo. Daca vor juca asa nu ii bat pe Plzen si vor avea probleme si la titlu. Sa-mi dea mie trei jucatori de acolo si eu va promit ca ma bat la titlu. Sa-mi dea Gigi trei jucatori pe care e suparat si eu iau campionatul. Nu va spun ce jucatori, tac din gura. Ar trebui sa se inteleaga Dica cu Rica, amandoi mi-au fost elevi la Mioveni", a declarat Ionut Popa la ProSport LIVE.