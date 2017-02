Ionut Popa, dupa 0-5 cu Viitorul: "Ne-am facut de ras, nu trebuia sa ne prezentam in halul asta!"

Viitorul a invins-o pe Timisoara cu 5-0 si e din nou la 6 puncte de Steaua.

Antrenorul Timisoarei, Ionut Popa, spune ca se simte jenat de prestatia echipei sale.

"Am pregatit una si a iesit alta. Le-am cerut jucatorilor sa respecte aspectul tactic asa cum as vrea eu si nu au facut. Probabil ca in viata unei echipe apar momente in care jucatorul nu mai intelege ce se intampla cu el pe teren. Sper sa nu se mai intample, pentru ca ne-am facut de ras astazi."



"Ce s-a intamplat, e adevarat ca au lipsit cativa jucatori – Canu, Brabut, Doman, Pedro Henrique, dar totusi nu trebuia sa ne prezentam în halul asta. Nu inteleg de ce a fost asa. Am plecat ca o echipa jumulita", a spus Popa la Digi Sport.

Portarul Catalin Straton este de parere ca Poli Timisoara a jucat "execrabil". "Am facut un joc execrabil. Noi suntem pe penultimul loc in Liga I si trebuie sa muncim de zece ori mai mult decat alte echipe. Daca nu vom intelege asta nu vor face nimic in Liga I", a adaugat el.