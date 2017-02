Ionut Popa a adormit in timpul MINUNATULUI City - Monaco: "Sunt bolnav, am ratat 5 goluri!"

Ionut Popa s-a trezut suparat. A adormit la 2-1 pentru Monaco. Dimineata a aflat ce nebunie a fost la Manchester in repriza a doua.

"Sunt racit!", explica Popa. Asteapta si de al Real un meci mare diseara, contra Valenciei, in restanta din Primera care o poate ajuta sa se distanteze de Barcelona.

"M-am uitat la City cu Monaco pana la 2-1. Pe urma, am adormit. Sunt bolnav, racit. Imi pare rau, am pierdut un joc superb, n-am vazut 5 goluri. Sunt fan Real Madrid, sper sa ne indreptam spre campionat, sa-l putem castiga, sa batem azi Valencia in restanta. Barca nu pare intr-o forma prea buna, desi un coleg de-al meu antrenor a pus pariu cu toti ca se califica Barcelona. Vedeti ce inseamna sa fii tifos?", a spus Popa.