Ionut Lupescu l-a sunat pe Gica Hagi dupa ce si-a depus candidatura la FRF: "Pai tu pleci si eu vin?!" Ce mesaj i-a transmis

Ionut Lupescu si-a depus in aceasta saptamana candidatura la sefia FRF si este principalul contracandidat al lui Razvan Burleanu.

Ionut Lupescu s-a hotarat sa candideze pentru presedintia FRF si este creditat cu sanse egale cu actualul presedinte Razvan Burleanu. Alegerile vor avea loc pe 18 aprilie.

Fostul mare fotbalist a vorbit intr-un interviu acordat TelekomSport. El a dezvaluit o discutie avuta cu Gica Hagi.



"Nici eu nu ma gandeam, cand am plecat din Romania, ca o sa ma intorc. Am vrut sa ies din zona de confort. Am crescut aici, ca si colegii mei, si cred ca e o datorie de-a noastra sa dam putin inapoi. Vazand cum stau lucrurile, mi-am dat seama de discrepanta dintre noi si cei din Vest. A fost un prim gand.

Am primit o gramada de telefoane de la o gramada de oameni din fotbal. Toate aceste lucruri au facut sa vina si picatura care a umplut paharul si sa ma faca sa imi spun ca trebuie sa fac ceva. Pentru mine, mult mai important este sa dam inca o data credit fotbalului romanesc", a spus Lupescu.

"Am vorbit acum cateva zile cu Gica Hagi si i-am zis: <Tu pleci si eu ma intorc? Nu prea e bine!>. Cred ca ar fi pacat pentru fotbalul romanesc ca el sa plece. Cred in proiectul lui si cred ca poate fi replicat, chiar daca nu neaparat la nivelul lui. Undeva trebuie sa incepem. Ce imi doresc foarte mult este sa creez o strategie in care sa avem de partea noastra legiuitorii. Cred ca oamenii politici asteapta o propunere concreta din partea oamenilor de fotbal. Sunt convins ca vom gasi usi deschise peste tot", a adaugat acesta.