Ionita: "M-a surprins Budescu ca a ales FCSB, eu mai bine ma las de fotbal decat sa ajung la Steaua!" / Sumudica: "Budescu a facut cea mai buna alegere!"

Sumudica il felicita pe Budescu pentru alegerea facuta.

Ionita se declara foarte surprins de alegerea lui Budescu. Decarul Astrei a batut palma cu Gigi Becali si urmeaza sa semneze zilele urmatoare contractul cu FCSB.

"Sunt surprins, pentru ca eu sincer ma gandem ca o sa plece afara. Dar el stie ce e mai bine pentru el si ce o sa aleaga pana la urma. Eu mai bine ma las de fotbal decat sa ajung la FCSB", a spus Ionita.

Pe de alta parte, Marius Sumudica il felicita pe Budescu pentru alegerea facuta.

"Cea mai buna decizie. El este un jucator care se adapteaza foarte usor in fotbalul romanesc. Luati cifrele, uitati-va, la Astra a avut cifre extraordinare."

"Toti jucatorii care au plecat de la Astra s-au adaptat bine acolo. Poate mai putin De Amorim. Si Enache. Dar acum l-au luat si pe Junior Morais, Budescu... Teixeira, ca am inteles ca Gigi Becali i-a acceptat toate cerintele."

"Am vorbit cu Budescu cand am terminat sezonul si l-am sfatuit sa aleaga ce e mai bine pentru el. Si in momentul de fata cred ca si din punct de vedere financiar, si din punct de vedere sportiv, FCSB este cea mai buna varianta pentru el.", a spus Sumudica la Sport.ro.