Ionita, ALL VISINIU! A ajuns in cantonamentul CFR-ului dupa transferul de un milion de la Astra

Alex Ionita a ajuns azi in Spania, in cantonamentul CFR-ului. Un milion de euro a platit liderul Romaniei pentru fostul rapidist.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Ionita a incaltat adidasi visinii in prima lui zi ca jucator al CFR-ului. E al 3-lea fotbalist roman transferat de Petrescu in aceasta iarna, dupa Costache si Tucudean.



Ionita i-a batut pe stelisti cu Astra si vrea s-o faca si cu CFR ca aduca titlul la Cluj.