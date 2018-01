Ionita a marcat in primul meci pentru CFR si i-a adus victoria lui Petrescu in fata lui Gladbach 2!

Alex Ionita si-a inceput in forta viata la CFR!

Adus cu un milion de euro de la Astra, Ionita vrea sa le arate cat mai repede sefilor de la Cluj ca investitia a meritat.

Mijlocasul ofensiv a marcat singurul gol al amicalului pe care CFR l-a castigat azi in fata echipei secunde a lui Borussia Monchengladbach. Lasat pe banca in startul meciului, Ionita a intrat in repriza a doua si n-a avut nevoie decat de cateva minute pentru a marcat. Reusita sa din minutul 56 i-a adus victoria CFR-ului.

Echipa de start a CFR-ului: Arlauskis - Peteleu, Vinicius, Mureșan, Camora (cpt.) - Hoban, Culio - Nouvier, Omrani, Mailat - Țucudean

CFR a castigat cele doua amicale jucate pana acum in Spania, 4-0 cu CD Castellon, si 3-1 cu Rapid Viena. Liderul din Liga 1 mai are de jucat 3 teste pana la revenirea in Romania: cu Videoton, vineri, apoi cu FC Sfantul Gheorghe si Beijing Renhe, ambele duminica.