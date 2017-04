Invitat surpriza la antrenamentul Stelei: un portar despre care a scris New York Times! FOTO

La antrenamentul de duminica al Stelei a participat un portar de a carui poveste au fost impresionati si cei de la New York Times

Laurentiu Reghecampf, Mihai Stoica si jucatorii liderului Ligii 1 au avut ieri un invitat special la antrenamentul de dimineata, un portar roman cu o poveste impresionanta, despre care a scris chiar si renumita publicatie americana The New York Times.

Goalkeeperul Tudorel Mihailescu are o poveste fantastica. El s-a nascut cu cordonul ombilical infasurat in jurul mainii stangi si a ramas astfel cu bratul atrofiat, dar nu a renuntat nicio clipa la visul de a juca fotbal. A evoluat mai multi ani la clubul Fratia, in Liga a IV-a din Capitala, iar in ultimul sezon s-a transferat la Romprim Bucuresti, formatie din acelasi esalon, care evolueaza pe terenul unde se filmeaza serialul TV Atletico Textila. Portarul a devenit un punct de atractie pentru iubitorii fotbalului din ligile inferioare ale Capitalei si face minuni in poarta echipelor sale, chiar daca trebuie sa apere doar cu o mana.

Deoarece pe contrul de Facebook recunoaste ca este „Suporter Nr. 1 la FC Steaua Bucuresti”, el a primit ieri invitatia oficialilor clubului FCSB de a asista la sedinta de pregatire de dimineata desfasurata in noul cantonament al clubului din Berceni. Pe langa faptul ca a avut posibilitatea sa se fotografieze cu jucatorii, antrenorii si oficialii echipei favorite, Tudorel a fost felicitat pentru ambitia, curajul si determinarea sa de catre Nita&co. si a fost intrebat daca accepta sa fie prezent la toate meciurile jucate de Steaua pe teren propriu, ca o mica recompensa pentru exemplul pozitiv pe care el il aduce in fenomen. „Astazi am asistat la antrenamentul baietilor, iar la sfarsitul lui domnul Mihai Stoica mi-a oferit invitatia la toate meciurile pe care echipa noastra, FCSB, le joaca acasa. Multumesc mult pentru invitatie, domnule Mihai Stoica!”, a scris acesta pe contul retelei de socializare.

Autor: Gabriel Chirea