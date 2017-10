"Intrebati-l pe Alibec de ce reactioneaza asa! Voi vorbi cu el!" Ce a spus Dica dupa egalul cu Voluntari

Voluntari 0-0 Steaua / Dica a pus rezultatul de egalitate pe seama ratarilor echipei sale.

Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, nu a fost deloc multumit de rezultatul de la Voluntari care o poate duce pe Steaua pe locul 3 in clasament. Dica nu s-a sfiit sa-l critice pe Alibec, cel care a avut o iesire nervoasa in momentul in care a fost schimbat.

"Sunt suparat ca nu am castigat. Jucatorii au avut o atitudine buna. Am avut multe ocazii de a marca, dar nu am facut ce trebuia in ultimii 30 de metri. Ei au avut doua ocazii de a marca, pe final cand noi atacam, eram peste ei. Am avut mai multe ocazii decat cei de la Voluntari.



Nu am vorbit cu Denis. Intrebati-l pe el de ce are aceste iesiri. Voi avea o discutie cu el. Clar ca trece printr-un moment greu, nu a marcat niciun gol in acest campionat. Am avut incredere in el, avem in continuare, dar nu e comportamentul unui jucator profesionist" a spus Nicolae Dica la Digi Sport.

Antrenorul Stelei a vorbit si despre partida din Europa League de joi cu Hapoel Beer Sheva, meci care va fi in direct la ProTV. "Suntem invatati cu acest ritm, ne asteapta o deplasare foarte grea in Israel" a mai spus Dica.