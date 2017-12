"Intotdeauna m-as intoarce la Steaua!" Mesajul lui Reghecampf pentru Gigi Becali dupa ce patronul l-a comparat cu Dica

Laurentiu Reghecampf a evitat sa conteste declaratia lui Gigi Becali.

"Da, intotdeauna m-as intoarce, pentru mine este o onoare ca am antrenat-o pe Steaua" a declarat Laurentiu Reghecampf, cel care a antrenat-o in 2 randuri pe Steaua reusind sa castige 2 titluri, o Supercupa a Romaniei si Cupa Ligii.

Antrenor la Al Wahda in Emirate, Reghecampf a comentat si faptul ca Gigi Becali a spus despre Nicolae Dica de 3 ori mai antrenor decat el. "Hai sa-ti zic exact cum stau lucrurile, ca am vazut ca declaratia asta a facut ceva valva in tara. Gigi Becali nu va uita niciodata ca eu si el am fost unul si acelasi, cand a avut probleme. Am fost acolo cand i-a fost cel mai greu. Oamenii care trec impreuna prin asemenea momente si se au unul pe altul la greu vor avea toata viata o legatura speciala. Eu si Anamaria am considerat clubul Steaua ca si cum era clubul familiei noastre.



Nu am profitat, nu am incercat sa ne imbogatim, am facut exact ceea ce ar fi facut Gigi daca era in libertate. Altfel, e firesc ca Gigi sa-si apere si sa-si laude oamenii care sunt acum langa el. Asa a facut mereu. Cu fiecare. Deci, ca sa punem capat speculatiilor, relatia mea cu Gigi Becali este una atat de puternica incat oricat incearca cineva sa o distruga nu va reusi niciodata" a spus Laurentiu Reghecampf pentru Fanatik.

El a vorbit si despre relatia cu Mihai Stoica: "Cu MM sunt prieten, vorbim, nu exista nicio problema, am facut lucruri frumoase impreuna la Steaua. Asta, pe de o parte. Pe de alta parte, familia pentru mine este si va fi pe primul loc intotdeauna, iar daca intre MM si Anamaria au existat probleme, cred ca le pot rezolva ca doi oameni maturi"