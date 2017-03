Interviu cu Rivaldinho | Ce spune despre Bucuresti, viata de noapte si Steaua: "Ati vazut Figo, a jucat la Barca si apoi la Real!"

Rivaldinho a bifat patru meciuri pana acum in tricoul lui Dinamo.

Rivaldinho s-a indragostit de Bucuresti, dupa trei luni de la transferul la Dinamo.

A venit in Romania impreuna cu sotia lui si spune ca timpul petrecut alaturi de ea este cea mai mare distractie.

"Imi place foarte mult, ma simt bine aici, sotiei mele ii place mult, e un oras foarte frumos. Cel mai mult imi place Herastraul. Imi place si centrul orasului, Parlamentul... Am facut multe poze de cand am venit aici, e un oras foarte frumos."

.... despre viata de noapte:

"Imi place sa stau cu familia, asta e placerea mea. Imi place sa stau cu sotia mea, cu tata, cu fratii, asta e placerea mea. Nu merg in cluburi, nici in Brazilia nu merg, nu imi plac cluburile. Sunt un familist, nu imi place genul ala de viata."

... despre meciul cu Craiova (miercuri la ProTV):

"E un meci greu, dificil. Trebuie sa facem ce ne cere antrenorul, ce ne arata sa facem, pentru ca daca facem asta, atunci vom castiga."

... despre bucuria la primul gol pentru Dinamo:

"Nu stiu, as alerga catre fani cred. E o emotie pe care nu o pot planifica, iar emotia iti poate schimba gandurile si poti face multe lucruri. As fi foarte fericit sa inscriu cu Steaua, un vis. Vreau sa dau totul, sa imi dau viata pe teren si sa o ajut pe Dinamo sa castige."

... cel mai bun fotbalist brazilian?

"Cu siguranta, tatal meu. Nu doar pentru ce facea in teren, e idolul meu pentru ce a facut in viata, ca om, ca tata. E ceea ce vreau sa fiu in viata, vreau sa fiu ca el. Un jucator care se naste o data la 1000 de ani. Am imprumutat de el dorinta de a munci. Cel mai bun brazilian acum? Neymar, nu doar pentru mine, dar pentru toata Brazilia."

... ce faci daca te vrea Steaua? :)

"In fotbal nu poti sa spui niciodata. Ati vazut, Figo a jucat la Barca, apoi a plecat la Real Madrid. Ronaldo la fel... nu poti spune niciodata niciodata."

... le-ai spune prietenilor tai sa vina aici?

"Daca cineva ma suna si imi spune ca are o oferta de la Dinamo, atunci i-as transmite sa aleaga Dinamo cu ochii inchisi si sa vina, e un club foarte bun, cu fani minunati. Aveti o tara foarte frumoasa!"