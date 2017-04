Interes ridicat pentru dinamovisti! Cate bilete au mai ramas pentru derby-ul cu Steaua. Ce probleme de lot are Contra

18:48

Penedo, out cu Steaua! Palic, incert!

Cosmin Contra nu il va avea la dispozitie pe portarul Jaime Penedo, revenit abia ieri din Panama, care a intalnit Trinidad Tobago si SUA in calificarile pentru Cupa Mondiala.

"Penedo a venit abia ieri dupa-masa, de la echipa nationala. Am inteles ca are nevoie de doua zile ca sa-si revina. Pentru meciul cu Steaua, e clar ca nu va fi in lot", a declarat Contra la conferinta de presa.

Si Palic risca sa rateze derby-ul. ”Palic s-a antrenat ieri. Vedem astazi cum se simte. inca sunt mari semne de intrebare", a spus antrenorul dinamovist.