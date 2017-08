Intalnire de gradul 3 dupa CFR Cluj - Dinamo! Ce s-a intamplat in momentul in care Contra s-a intalnit cu Bokila

CFR Cluj 1-0 Dinamo / Culio a marcat unicul gol al partidei dintr-un penalty controversat.

"Bokila nu mai exista pentru mine ca om si ca fotbalist. Nici el, nici impresarul lui, e foarte urat ce au facut. Ne-a fost propus, nu mai juca si am vrut sa-l ajutam. Nici n-am mai vorbit cu el pentru ca n-am ce, e josnic ce a facut" spunea Cosmin Contra in urma cu o luna si jumatate dupa ce atacantul congolez ajungea la CFR Cluj.

Contra a incercat sa-l aduca inapoi in Liga 1 la Dinamo, insa Dan Petrescu a fost cel care l-a convins. Daca in contonamentul din aceasta vara efectuat de cele 2 cluburi in Slovenia cei doi nu si-au vorbit, partida din etapa a 5-a a Ligii 1 a fost prilejul ca cei doi sa se impace.

Bokila s-a dus dupa meci la vestiar la Cosmin Contra si cei doi s-au impacat, imbratisandu-se. Bokila a vorbit dupa partida despre acest moment: "M-am imbratisat la final cu Cosmin Contra. Pana la urma suntem oameni, e fotbal, si poate in viitor, cine stie, vom lucra impreuna".