"Insolventa a fost corecta si legala!" Anuntul lui Dinamo dupa ce Negoita a fost pus sub control judiciar

Dinamo risca sa intre din nou in criza.

Directorul sportiv al FC Dinamo, Ionel Danciulescu, considera ca procesul de insolventa prin care a trecut societatea care administreaza clubul a fost facut corect si spune ca jucatorii nu sunt afectati dupa ce patronul Ionut Negoita a devenit inculpat in dosarul deschis de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.

“Sub nicio forma, baietii sunt concentrati pe ceea ce au de facut. Se antreneaza si trebuie sa joace. Este o problema personala a domnului Negoita, eu sper sa se remedieze in cel mai scurt timp. Din cate cunosc eu, ce stiu, a fost angajata una dintre cele mai bune firme pentru a rezolva aceasta insolventa. Eu cred ca lucrurile au fost facute intr-un mod corect si legal. Mai departe vom vedea ce va fi. Dar in niciun fel activitatea echipei nu este perturbata in acest moment. Baietii sunt focalizati pe ceea ce au de facut maine seara”, a declarat Danciulescu, vineri, intr-o conferinta de presa.

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti anunta, joi, ca a dispus punerea sub control judiciar a omului de afaceri Ionut Negoita si a altor trei persoane, printre care administratorul special si administratorul judiciar al societatii SC Dinamo 1948 SA, pentru bancruta frauduloasa, in dosarul privind insolventa firmei care administreaza clubul Dinamo.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de Urmarire Penala au dispus, prin ordonanta, punerea in miscarea a actiunii penale si luarea masurii preventive a controlului judiciar fata de omul de afaceri Ionut Negoita, administratorul special al SC Dinamo 1948 SA, Cristian Valentin Gheorghita, precum si fata de fostul administrator judiciar al firmei care administreaza clubul Dinamo, Catalin Andrei Dascal si de o alta persoana implicata in procedura insolventei societatii, toti fiind acuzati de bancruta frauduloasa.

Dosarul prin care clubul Dinamo 1948 SA solicita deschiderea procedurii de insolventa a fost inregistrat in 13 mai 2014, la Tribunalul Bucuresti, societatea fiind reintrodusa in circuitul economic in luna septembrie a anului 2015, dupa ce a acoperit in totalitate datoriile, la inceputul lunii martie 2015, cu doua luni mai devreme decat prevedea planul de reorganizare aprobat de catre instanta.

Conform acestui plan, SC Dinamo 1948 SA a avut de achitat 3.486.133 de lei, adica 4,48 la suta din suma aferenta masei credale, care se ridica la momentul intrarii in insolventa la 77.826.649 de lei, aproximativ 17,5 milioane de euro.

Statul roman, care era creditor in acest proces cu 5,5 milioane de euro, a recuperat, conform planului de distribuiri, 5,93 la suta, adica, 325.000 de euro. in cazul in care societatea ar fi intrat in faliment, conform tabelului comparativ al sumelor estimate, creditorului bugetar, adica statul, i-ar fi fost atribuit un procent de 5,48 la suta din creanta, inferior celui de care a beneficiat prin aplicarea procedurii de reorganizare, respectiv 5,94 la suta.

Principalul creditor inscris la masa credala, la categoria creditorilor chirografari, a fost actionarul majoritar al societatii, Ionut Negoita, cu aproximativ 9,6 milioane de euro. Afaceristul a preluat majoritatea actiunilor SC FC Dinamo 1948 SA, 93 la suta, in luna martie a anului 2013, cu un an inainte de declansarea insolventei, solicitata de debitor.

Totalul datoriilor FC Dinamo catre Negoita si companiile sale reprezentau la momentul intocmirii masei credale 55 la suta din totalul de 17,5 milioane de euro. Ionut Negoita s-a inscris la masa credala cu creante de aproape 6,5 milioane de euro prin societatile Ideal Rezidential SRL, Confort City Rezidential SRL, Domus Stil Imobiliare SRL, Rin Hotel Management SRL, Rin Hospitality Company SRL si Confort Business Solutions SRL. Restul de 3,1 milioane de euro au fost introduse in tabelul de creante in nume propriu.

In afara sumelor datorate lui Negoita, societatea mai avea datorii de aproximativ 7,9 milioane de euro, dintre care 5,5 milioane la bugetul de stat, restul reprezentand sume de achitat catre alte societati si salariati.