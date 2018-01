Inlocuitorul lui Steliano Filip poate veni de la CFR! Mutarea incercata de Dinamo de la liderul Ligii I

Dinamo l-a cedat pe Steliano Filip in Croatia, la Split, iar acum are nevoie de un inlocuitor. Vasile Miriuta isi doreste un jucator de la CFR.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Ramasi descoperiti in flancul stang al apararii, dupa ce Negoita a acceptat oferta croatilor de la Hajduk Split pentru Steliano Filip, dinamovistii au nevoie de un alt fundas.

Cotidianul Gazeta Sporturilor anunta ca dinamovistii il doresc acum pe Alexandru Vlad, fundas de 28 de ani legitimat la CFR!

Vlad, care a fost cativa ani sub contract cu Dnipro, a revenit in vara lui 2017 in Liga I, dar nu s-a impus ca titular in echipa lui Dan Petrescu, el bifand doar 238 de minute.

Potrivit sursei citate, Vlad, care a vazut meciurile CFR-ului mai mult din tribune, este impresariat de Anamaria Prodan, impresar cu care dinamovistii s-au mai razboit in ultimii doi ani. Totusi, avocatul clubului, Valentin Gheorghita, este o aparitie constanta in anturajul sotiei lui Laurentiu Reghecampf si prieten apropiat al acesteia.