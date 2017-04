Injurat de fani, Deac s-a hotarat! Anuntul facut de Iuliu Muresan, dupa o discutie cu mijlocasul

Juventus - Barcelona, marti, 11 aprilie, IN DIRECT la ProTV | Anderlecht - Manchester United, joi, 13 aprilie, 22:00, ProTV. BUCURATI-VA DE FOTBAL



Anuntat de Gigi Becali ca si transferat la Steaua, intr-o declaratie oferita la inceputul saptamanii IN DIRECT la Sport.ro, Ciprian Deac pare ca s-a razgandit. Mijlocasul are sanse mari, potrivit spuselor lui Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, sa ramana in Gruia.

Iuliu Muresan anunta ca a discutat cu Deac dupa cele aparute in presa, iar acesta din urma ar vrea sa ramana in Gruia. Totusi, acesta nu a semnat inca un nou contract.

"Ciprian nu a semnat un nou contract, actualul expira in 2019. Am discutat cu el si prefera sa ramana si sa joace la noi. Eu sunt increzator ca va ramane si din vara aici", a spus Muresan, citat de publicatia online ziare.com

Ciprian Deac a fost injurat de fanii lui CFR Cluj la meciul cu Dinamo, fiind facut "tradator". Acesta a condamnat la final scandarile unora dintre suporteri.

Potrivit unei clauze din actualul contract, Deac poate pleca liber in cazul unei oferte mai bune.

5 goluri si 3 pase decisive are Deac in 8 meciuri.