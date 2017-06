Informatie de ULTIMA ORA despre judecata de la TAS! Vestea pe care o astepta Becali, confirmata de LPF

14 iulie este termenul maxim pana la care UEFA ia in considerare verdictul de la TAS.

14 iulie este data la care au loc tragerile la sorti pentru turul 3 preliminar UEFA Champions League, si totodata termenul maxim pana la care UEFA va lua in considerare un verdict de la TAS, in batalia de titlu initiata la inceputul lunii de FCSB.

Steaua e presata de timp, asadar, mai ales ca in cursa ei a avut parte deja de doua piedici - Viitorul a refuzat judecata in regim de urgenta, iar FRF a cerut o saptamana de amanare, pentru a traduce toate documentele, toata apararea, din limba engleza in limba franceza.

Cu toate astea, Marius Mitran, purtatorul de cuvant al Ligii Profesioniste de Fotbal, spune ca TAS va da sigur un verdict pana pe 14 iulie .

"Tribunalul de la Lausanne va judeca acest caz pana la data limita, 14 iulie.", a spus Mitran la Ora Exacta in Sport.

Oficialul LPF a explicat faptul ca un verdict venit ulterior datei de 14 iulie nu va mai fi luat in calcul de UEFA.

"Daca UEFA nu are un verdict pana pe 14 iulie, orice verdict ulterior nu va mai fi luat in calcul. Si asta pentru ca nu numai ca se trage la sorti, dar se si joaca foarte repede."

Prima mansa a turului 3 preliminar UEFA Champions League se joaca pe 25/26 iulie.