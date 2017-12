Inflatie in ofensiva, goluri in aparare! Steaua a mai renuntat la un fundas si solutiile lui Dica sunt tot mai putine

Gigi Becali, patronul Stelei, a anuntat imprumutul lui Marian Pleasca la FC Voluntari. Fundasul de 27 de ani va evolua in partea a doua a sezonului sub comanda lui Claudiu Niculescu. Dica ramane astfel cu si mai putine solutii pe plan defensiv.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Stelistii au inflatie de fotbalisti in atac, iar Becali continua sa discute mutari. El l-a luat pe Morutan, care va imbraca tricoul ros-albastru din vara, si spune ca ii vrea si pe Baluta, Grozav, Cristi Tanase ori Rusescu.

Daca pe plan ofensiv Dica are de unde alege, in aparare solutiile sunt tot mai putine.

Odata cu plecarea lui Pleasca sub forma de imprumut, Dica a mai pierdut o varianta pentru aparare. El ramane cu un fundas dreapta de meserie (Romario Benzar) si unul mai degraba de conjunctura, chiar daca a evoluat deja mai bine de un an pe aceasta pozitie (Enache).

In acest moment, Dica are ambii fundasi centrali accidentati. Planic si Balasa vor face deplasarea in cantonamentul din Antalya, dar amandoi se vor pregati separat si nu vor juca in primul amical al iernii, cu Olimpik Donetsk, pe 18 ianuarie.

In cantonament, Dica ii va avea valizi pe Benzar, Enache, Larie, Momcilovic si Junior Morais.

De mentionat ca si tanarul Paul Szecui, fundas dreapta de meserie, a fost imprumutat la Clinceni.