INCREDIBIL! Zlatinski a sarit la bataie la Contra imediat dupa meci! Arbitrul i-a dat cartonas ROSU

Meci dramatic, Craiova 2-2 Dinamo!

Craiova a egalat in prelungiri in fata lui Dinamo, Zlatinski marcand golul egalarii in minutul 92. Acesta a explodat de bucurie si s-a dus la marginea terenului, lucru reprosat si de Contra.

Antrenorul lui Dinamo, extrem de nervos dupa punctele pierdute in prelungiri, s-a dus direct la Zlatinski dupa fluierul final, spunandu-i cateva cuvinte "aprige".

Zlatinski a sarit imediat la antrenorul dinamovisti, bruscandu-l pe antrenor, fiind nevoie de interventia jucatorilor pentru a-i desparti. Zlatinski a fost si eliminat de arbitru dupa incident!