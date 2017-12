Incredibil! Steaua a pus mana pe pustiul propus la Barcelona, Bayern, Arsenal si Chelsea! Anunt de ultima ora

Gigi Becali a confirmat aseara transferul primului jucator pentru 2018!

Olimpiu Morutan (18 ani) va fi cedat de Botosani la Steaua. Mijlocasul ofensiv va ramane insa in Moldova pana vara viitoare, cand Becali crede ca va fi suficient de matur pentru a se lupta sa fie titular in echipa lui Dica.

Stelistii s-au grabit sa obtina acordul Botosaniului, constienti ca pustiul poate fi o lovitura uriasa pentru viitor.



Sursele www.sport.ro sustin ca Morutan a fost propus de o firma de impresariat din Anglia mai multor cluburi uriase ale Europei. Printre ele, Barcelona, Atletico, Bayern, Arsenal, Chelsea sau Tottenham. Mandatul semnat de firma care are sediul in Londra expira pe 2 februarie. Botosaniul n-a mai vrut sa astepte raspunsuri din strainatate si a preferat sa-l dea inca de acum pe Morutan pentru a face rost de lichiditati. Presedintele de la Botosani, Catalin Anton, a jucat un rol important in a-l convinge pe patronul Iftime sa accepte propunerea lui Becali.

Olimpiu Morutan a ajuns la Botosani liber de contract in vara lui 2016. Inainte mai jucase pentru Universitatea Cluj.