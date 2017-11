INCREDIBIL! Hagi a refuzat 3 milioane de euro ca sa mearga la Mondial cu o echipa nationala

Gheorghe Hagi putea sa dea o lovitura financiara importanta inainte de Campionatul Mondial!

Arabia Saudita l-a vrut pe banca in Rusia, insa Hagi a refuzat oferta. Dupa ce a luat titlul cu Viitorul, 'Regele' putea sa mai atinga un obiectiv important: Campionatul Mondial. Fanatik anunta ca Hagi a respins o propunere uriasa, in valoare de 3 milioane de euro, din partea seicilor miliardari. Pe langa salariu, arabii ii mai propuneau si un bonus de un milion de euro pentru fiecare victorie la turneul final, plus alte bonusuri.

Hagi a recunoscut ca viseaza sa antreneze in strainatate, dar si la o echipa nationala pana la finalul carierei. Dupa ce a luat campionatul cu Viitorul in Romania, Hagi isi propune sa ajunga si la succes international.