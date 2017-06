Incredibil: Dinamo isi desfiinteaza echipa a doua, campionii de la U19 incep sa isi caute echipe

Dinamo urmeaza sa isi desfiinteze echipa a doua, pentru a reduce costurile. Masura lui Negoita pune un semn de intrebare asupra participarii in UEFA Youth League.

Romania in semifinale la EURO de minifotbal! Romania - Cehia, vineri, 22:00 in direct la Sport.ro!

Dinamo este campiona Romaniei la U19 si a primit biletele pentru noul sezon de UEFA Youth League, dar situatia e pe cale sa se incurce serios din cauza unei decizii pe care urmeaza sa o ia Ionut Negoita.

Gazeta Sporturilor scrie azi ca Dinamo isi va desfiinta echipa a doua, formatie care evolueaza in Liga 3, ceea ce inseamna ca majoritatea campionilor de la U19 vor fi obligati in scurt timp sa isi caute echipe.

Masura lui Negoita ar avea ca explicatie reducerea costurilor.

Din lotul de juniori, Cosmin Contra a selectat trei campioni de la U19 - fundasul Ricardo Grigore si mijlocasii Liviu Gheorghe si Ion Gheorghe au facut deplasarea in Slovenia, alaturi de lotul mare.

Conform sursei citate, Florin Bratu, antrenorul de la Dinamo 2, isi negociaza in acest moment un post in cadrul FRF.

"Da, recunosc ca negociez cu FRF. Voi lua o decizie curand, dar nu ma deranjeaza sa continui inca doi, trei ani la juniori, prefer sa exersez antrenoratul cu copii", a spus Bratu.

Desfiintarea Dinamo 2 incurca planurile dinamovistilor pentru participarea in UEFA Youth League. Multi jucatori vor fi nevoiti sa isi caute echipe in aceasta vara, astfel ca Dinamo va trebui sa isi gaseasca alti fotbalisti pentru echipa U19, cu care va merge sezonul viitor in Youth League.