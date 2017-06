INCREDIBIL. DEZASTRU la un club istoric din Romania: SEDIUL clubului a fost vandut, echipa e ISTORIE

Vestile proaste dinspre FC Brasov nu se mai opesc!

Problemele financiare ale clubului impiedica inscrierea in noul sezon din B. Brasobul a ramas si fara sediu. Ioan Neculaie a vandut cladirea in care clubul si-a tinut birourile in ultimii 12 ani. Pentru a evita o situatie complet penibila, actuala conducere s-a inteles cu investitorii care au cumparat constructia. Oamenii de afaceri le-au permis sa ramana pana la finalul editiei trecute de campionat.

"Ioan Niculaie a vandut imobilul inca din luna aprilie, dar noi am gasit intelegere la noii proprietari. Le-am explicat ca suntem in plin campionat, iar ei ne-au oferit un contract de inchiriere cu titlu gratuit pana pe 28 iunie", au explicat surse din cadrul FC Brasov pentru Monitorul Expres.

Ieri, mai multi angajati ai bazei sportive de la stadionul Tineretului au venit sa elibereze birourile. Mobilierul a fost dus la Uzina Roman, iar actele, calculatoarele si faxul au ajuns la stadion, anunta sursa citata.