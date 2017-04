Incredibil: Craiova a mai DAT AFARA un jucator! CSU ajunge la 4 fotbalisti concediati de cand a inceput playoff-ul

CSU Craiova a anuntat despartirea de Nuno Rocha

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

CSU Craiova a inchis contractul cu atacantul Nuno Rocha, adus in 2014.

"Dupa o colaborare de aproape 3 ani, Universitatea Craiova anunta incetarea relatiilor contractuale cu atacantul nationalei Capului Verde, Nuno Rocha. Ii multumim pentru perioada petrecuta alaturi de echipa si ii dorim mult succes in cariera!", este anuntul clubului craiovean.

Nubno Rocha, in varsta de 25 de ani, avea contract cu CS Universitatea Craiova din 5 iunie 2014. De la inceputul play-off-ului, Craiova a mai renuntat la Madson, Kay si Acka. Toti si-ar fi incheiat contractele in vara. In aceeasi situatie se afla si mijlocasul Mateiu, de care Multescu se mai foloseste totusi.