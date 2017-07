INCREDIBIL Cati suporteri sunt intr-o tribuna INTREAGA la Juventus - Voluntari

Doar cateva sute de oameni au venit la Ploiesti sa asiste la Juventus - Voluntari.

Cererea infima de bilete a facut ca organizatorii sa nu deschida decat o tribuna pentru jocul disputat pe Ilie Oana. Imaginile surprinse la TV au aratat o imagini triste pentru Liga 1.

Juventus si Voluntari sunt ambele 'acasa' la Ploiesti. Ambele inchiriaza arena Petrolului pentru partidele de pe teren propriu. Juventus n-are stadion la standardele Ligii 1, in timp ce Voluntari nu dispune de nocturna si nu poate juca in Ilfov decat daca e programata in timpul zilei.



Sursa: Dolce Sport