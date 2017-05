Incompetenta MONDIALA sau BLUFF BECALI?! "Noi suntem campioni la egalitate de puncte!" BOMBA de la miezul noptii arunca in aer campionatul

Liga a anuntat ieri ca Viitorul e campioana la egalitate de puncte dupa finalul play-off-ului, dar Becali anunta un scenariu SOC!

In cazul in care Viitorul si Steaua castiga maine, cele doua incheie play-off-ul la egalitate. Becali spune ca pentru departajare vor fi luate in calcul toate cele 4 rezultate directe din acest sezon. Patronul Stelei anunta ca Steaua e campioana la egalitate de puncte!

"Va dau eu o bomba acum! La egalitate de puncte, FCSB e campioana. Nimeni nu a studiat regulamentele. Am facut-o eu. Prima data se ia rotunjirea. Te trimite la ROAF, clasamentul se face dupa ROAF. Meciurile directe jucate in campionat, asta spune. Nu spune nimic de play-off sau de play-out. Suntem noi pe primul loc, suntem in avantaj cu cele 4 meciuri. Luati regulamentul si o sa vedeti ce scrie. Nu stia nimeni. O sa se faca de ras Liga daca ii da titlul Viitorului. Care sunt meciurile? Sunt 4 meciuri, avem avantaj. Alibec m-a desteptat. I-a spus lui un avocat. Nu am nevoie de confirmare de la Liga", a spus Becali la Digisport.

In cazul in care LPF ii da titlul Viitorului si Steaua e la egalitate de puncte cu echipa lui Hagi, Becali n-are de gand sa renunte. Va ataca decizia la TAS! Am putea avea o campioana stabilita la Lausanne, caz unic in istoria Ligii 1!