Incepe EXODUL la Steaua! Trei jucatori de pe lista neagra si-au gasit echipe! Unde vor juca

Steaua cauta intariri in aceasta iarna, dar si sa scape de anumiti jucatori.

Dupa finalul slab de sezon, Steaua face curatenie in lot, iar jucatorii care au dezamagit vor fi pusi pe liber sau imprumutati. Astfel, Rares Enceanu si Alexandru Tudorie au sanse mari sa ajunga la Voluntari, dupa ce au dezamagit atunci cand au primit sanse din partea antrenorului Laurentiu Reghecampf.

Mijlocasul croat Adnan Aganovic a venit in vara dupa despartirea de AEL Limassol, insa nu a reusit sa se impuna in primul 11 al Stelei. Acum negociaza plecarea la FC Botosani, echipa care l-a vrut in 2015. Aganovic i-ar putea lua locul lui Istval Fulop, care are oferta din strainatate, scrie Digi.

Aganovic a jucat la Viitorul inainte de AEL si Steaua.

E doar inceputul la capitolul plecari de la Steaua. Mitrea, Daniel Popescu, Vlad AchimChitosca si Golubovic au si ei liber catre alte cluburi.