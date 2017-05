Incepe EXODUL la Dinamo! Negoita e gata sa-l vanda pe Steliano Filip in Italia cu 1,3 mil euro! 

Contra ramane fara unul dintre cei mai importanti jucatori.

Dinamo a primit o oferta de 1,3 milioane de euro pentru Steliano Filup de la SPAL Ferrara, echipa nou-promovata in Serie A, scrie Digi. Negoita e gata s-o accepte, mai ales ca refuzat deja cateva oferte importante pentru jucatorul in varsta de 23 de ani. SPAL a promovat in Serie A pentru prima data dupa 49 de ani!

Si Contra a anuntat ca e dispus sa accepte despartirea de jucatorii cu oferte, cu conditia de a primi buget pentru a intari echipa in aceasta vara.



"Daca vrem la anul ca Dinamo sa aiba continuitate, daca vrem in grupele Europa League, trebuie sa facem un efort si sa formam o echipa puternica.

Imi doresc ca jucatorii sa fie vânduti la un pret corect, nu la unul care nu e conform cu valoarea lor. Daca pleaca cineva, sa o faca pe bani multi si sa putem sa aducem jucatori de calitate, care sa ii inlocuiasca pe cei plecati”, a declarat Contra.

Filip a dat party luni seara cu ocazia implinirii varstei de 23 de ani. A primit cadou un tricou cu autograf din partea lui Antoine Griezmann.

Filip a mai avut un motiv de bucurie. A aflat ca sotia sa, Bianca, ii va aduce pe lume un baietel.

"Pentru Filip, te imbratisez cu drag", i-a scris Griezmann lui Filip pe tricou.