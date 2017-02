Incep lucrarile la noul stadion Steaua! Cum va arata si cate locuri va avea

Stadioanele Steaua, Rapid si Dinamo se pregatesc sa intre in santier pentru Euro 2020!

Marius Lacatus dezvaluie cum va arata noua arena a Stelei. Stadionul va avea 30 000 de locuri si va include magazine si restaurante in locul fostelor vestiare de la tribuna a doua.

"Din martie, stadionul va intra in modernizare. Am vazut proiectul, va fi aproape o noua arena. O parte din tribuna oficiala se va pastra. Vestiarele vor fi pe partea tribunei oficiale, urmand ca la tirbuna a doua sa se construiasca magazine, restaurante. Stadionul va avea in jur de 30 000 de locuri", a spus Lacatus la Digisport.