Incendiile l-au alungat din tara! Un portughez joaca la Otelul pentru a-si ajuta familia sa isi ridice o noua casa

Un portughez e singurul strain de la fosta campioana, Otelul.

El a venit sa joace fotbal in Romania ca sa-si repare casa distrusa de incendii!



Anul trecut, incendiile au facut prapad in Portugalia si multi oameni au ramas fara case. Printre ei sunt si parintii fotbalistului portughez ajuns la Galati. El nu castiga mult la Otelul, dar toti banii ii trimite acasa.



"Au fost incendii foarte periculoase, in zona in care este situata casa mea! Imi ajut familia sa isi reconstruiasca o casa. Nu e mult dar ii ajut cu orice pot", a declarat Ruben Silvestre.