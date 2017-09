Inca un transfer pe axa Viitorul - Steaua?! Becali, de neoprit! Vrea inca o perla de la Hagi: "Sa fie atent ce joaca"

Stelistii au castigat prima deplasare europeana dupa 5 ani, scor 2-1 cu Lugano, iar patronul Gigi Becali e multumit de faptul ca echipa sa are maximum de puncte in UEFA Europa League.

Becali e fericit ca jucatorii sai fac performanta in Europa si vede deja valuri de bani venind in schimbul lui Denis Man ori Florinel Coman. Acesta a facut investitii importante in echipa, dar spune ca nu se opreste aici. El vrea sa achizitioneze si alti tineri de perspectiva din Liga I.

Ultimul intrat pe lista Latifundiarului din Pipera este Alexandru Cicaldau, mijlocas in varsta de 20 de ani de la Viitorul lui Hagi.

Becali, care i-a mai luat de la Viitorul pe Tanase, Coman, Benzar ori Nedelcu, spune ca va insista si pentru Cicaldau daca fotbalistul va continua seria evolutiilor bune.

Acesta mai spune ca e in continuare interesat de Olimpiu Morutan, de la Botosani, fotbalist care a inscris recent primul sau gol in Liga I.

"Acum vreau sa il iau pe Cicaldau de la Viitorul. Ii atrag atentia acum sa aiba grija cum joaca daca vrea la Steluta.

Nici la Morutan nu am renuntat, dar il mai lasam acolo sa creasca, vreau sa dau mai multi bani, numai sa creasca in sezonul asta", a spus Becali la Pro X.