INCA un Sumudica la Astra! Fiul antrenorului a fost chemat la prima echipa! Prima reactie a clubului

Marius Sumudica e ultimul transfer al Astrei! E vorba de fiul antrenorului! Sumudica Junior va merge cu Astra in cantonament. Din cauza zapezii, Sumudica a anulat antrenamentul de azi!

Sumudica Junior e atacant, ca si tatal sau. Sumudica are nevoie de un varf, dupa despartirea de Alibec! Atacantul plecat la Steaua e preferatul fiului lui Sumudica in liga intai!



"Baiatul lui Sumi este jucator la echipa a doua a noastra. Va merge cu prima echipa in cantonament", anunta presedintele Coman.



"Nu e niciun razboi la Astra intre patron si Sumudica" - spune Coman. Fostul portar si-a luat licenta de antrenor si ii poate lua locul lui Sumudica.

Din cauza zapezii, Sumudica a anulat ultimul antrenament. Ca sa ajunga la federatie sa-si ia licenta, Coman a dat la lopata sa-si scoata masina din zapada!