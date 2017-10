Inca un campionat decis la TAS? Comisia de Disciplina a FRF are la dispozitie 5 zile pentru a evita inca un scandal in Liga 1

Si-n acest an mergem la TAS.

Astra isi pregateste dosarul pentru o victorie la masa verde.

Pentru ca a fost bagata in bezna la Brasov, cu Sepsi, fosta campioana Astra vrea victoria la masa verde si se va bate pentru asta pana-n panzele albe, la TAS.



"Daca respectam regulamentul, rezultatul comisiei nu poate sa fie decat unul singur. Imi pare rau pentru Sepsi", a declarat Edi Iordanescu.

Comisia de Disciplina a FRF va da o decizie in acest caz pe 25 octombrie. Daca peste 5 zile comisia federala nu va lua o hotarare in favoarea Astrei, conducatorii formatiei giurgiuvene sunt decisi sa o conteste mai intai la Comisia de Recurs, apoi la TAS si chiar DNA. Acestia vor sa afle si a cui a fost decizia de a continua jocul, desi regulamentul nu permitea acest lucru. In plus, ei acuza faptul ca arbitrul a scris altceva in raport.

Nocturna stadionului din Brasov a cazut de doua ori la meciul Sepsi OSK 0-0 Astra, disputat in weekend. Arbitrul partidei a fost George Radulescu, cel care a scris in rapor ca nocturna functiona in momentul in care echipele au iesit de la vestiare dupa pauza, desi aceasta a stat stinsa minute bune.

Astra se afla in acest moment pe locul 4 in Liga, cu 24 de puncte. Steaua, ultima echipa de pe podium, are 29 de puncte.